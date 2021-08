Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. In Einfamilienhaus eingebrochen.

Lippe (ots)

Zwischen Samstagmittag und Mittwochnachmittag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Rathaus". In das Haus gelangten sie durch das Einwerfen einer Terrassentür. Die Einbrecher durchwühlten diverse Zimmer des Hauses. Was genau entwendet wurde, steht noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell