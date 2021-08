Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Greste. Unfall im Gegenverkehr.

Lippe (ots)

Auf der Dorfstraße touchierten sich am Dienstag gegen 17:20 Uhr ein Motorroller und ein PKW. Der 16-jährige Rollerfahrer wollte in die Weiterführung der Dorfstraße in Richtung Helpuper Straße abbiegen. Dabei fuhr er auf die Gegenfahrbahn, auf der ein 35-jähriger Autofahrer unterwegs war. Der Rollerfahrer touchierte den entgegenkommenden Nissan seitlich und stürzte. Er wurde leicht verletzt. Ein Sachschaden von etwa 3500 Euro wurde verursacht.

