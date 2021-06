Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden vom 05.06.2021

PI Leer/Emden (ots)

Motorradunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Hesel- Am Abend des 04.06.2021 gegen 20:40 Uhr befuhren eine 49-jährige Frau und ein 56-jähriger Mann mit ihren Motorrädern die Moormerlandstraße in Fahrtrichtung Logabirumer Straße. In Höhe der Einmündung Westerstraße verloren beide Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und stürzten. Der Mann prallte dabei gegen die Schutzplanke. Beide Personen verletzten sich schwer. Der Mann wurde per Rettungshubschrauber und die Frau mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

