Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 04.06.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Versuchter Einbruch in Vereinsheim++Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person++

Moormerland/Neermoor - Versuchter Einbruch in Vereinsheim In der Zeit vom 01.06.2021, 10:00 Uhr bis zum 03.06.2021, 10:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in ein Vereinsheim eines Sportvereins in der Straße "An der Eisbahn" einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter die Terrassentür aufzutreten, was zwar misslang, aber eine Beschädigung der Tür verursachte. In dem Vereinsheim werden zudem keinerlei Wertsachen gelagert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Moormerland in Verbindung zu setzen. 2021 00 635 654

Leer - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am 03.06.2021 kam es 07:45 Uhr auf der Leerer Straße in Höhe der Ampelkreuzung Breinermoor zu einem Auffahrunfall, bei welchem drei Fahrzeuge involviert waren. Eine 39-jährige Frau aus dem Landkreis Leer übersah ein vor ihr befindliches, verkehrsbedingt wartendes Fahrzeug und fuhr auf dieses auf. Dadurch wurde dieser zweite Pkw, der von einer 21-jährigen Frau aus dem Saterland geführt wurde, auf einen weiteren vor ihr befindlichen Pkw einer 59-jährigen Frau aus dem Oberledinger Land aufgeschoben. Die 21-jährige Saterländerin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt, die Anforderung eines Krankenwagens war nicht erforderlich. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. 2021 00 633893

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell