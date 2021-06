Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall zwischen Radfahrerin und PKW

Haßloch (Pfalz) (ots)

In der Haßlocher Forstgasse ereignete sich am Mittwoch, den 02.06.2021 um 20:33 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem PKW. Der 36-jährige PKW-Fahrer fuhr Richtung Rennbahnstraße, als plötzlich eine 12-jährige Radfahrerin unvermittelt aus einem Hof auf die Straße fuhr. Die Radfahrerin wurde leicht an Ellenbogen und Knie verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 500EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haßloch unter 06324-9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell