Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auto mutwillig zerkratzt

Haßloch (Pfalz) (ots)

Am Mittwoch, den 02.06.2021 zwischen 15:45-16:05 Uhr wurde ein Auto, parkend vor einem Einkaufsmarkt in der Brandenburger Straße mutwillig zerkratzt. Am roten Fiat Cubo befand sich nach Einkauf ein langgezogener Kratzer an der hinteren Tür der Beifahrerseite. Der Schaden wird auf 400EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen unter 06324-9330 oder per Mail an pihassloch@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell