Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Mit einem gefälschten Führerschein war am 01.06.2021, um 22 Uhr, ein 41-Jähriger mit einem Pkw, Kia auf der A650 unterwegs. Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim stoppten den Wagen nach kurzer Nachfahrt in der Passadenaallee in Ludwigshafen. Bei der Kontrolle des Mannes bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,37 Promille. Mit einem ausländischen Führerschein wollte der Mann seine Berechtigung zum Autofahren nachweisen. Schnell fiel auf, dass das vorgelegte Dokument eine Fälschung ist.

Gegen den 41-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet. Die Fahrzeugschlüssel wurden zur Verhinderung weiterer Fahrten sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell