Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - mit Handy am Ohr erwischt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 01.06.2021 gegen 13:00 Uhr konnte der Fahrer eines Mercedes Vito Im Triftweg in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zuvor hatte ihn die Polizeistreife beim Benutzen seines Mobiltelefons während der Fahrt beobachtet. Der Fahrer muss jetzt mit einem Bußgeld von 100 Euro und 1 Punkt rechnen. Ablenkungen am Steuer sind nach wie vor eine häufige Unfallursache. Die Polizei rät deshalb beide Hände während der Fahrt ans Lenkrad zu nehmen, unnötige Ablenkungen vermeiden und die volle Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr zu richten.

