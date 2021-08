Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Versuchter Einbruch in Wohnung.

Lippe (ots)

In der Hannoverschen Straße in der Innenstadt versuchten bislang Unbekannte zwischen Dienstagabend und Mittwochabend in eine Wohnung einzubrechen. Sie hebelten an der Wohnungstür, schafften es aber nicht diese zu öffnen und in die Wohnung zu gelangen. Hinweise zum versuchten Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

