Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Ennepetal (ots)

Eine 66-Jährige fuhr am Montagnachmittag auf der Straße Finkenberger Weg in Richtung Waldstraße. Unmittelbar vor der Einmündung Waldstraße stieß sie mit einem 79-Jährigen Ennepetaler zusammen, der mit seinem Pedelec von der Waldstraße kam und nach rechts in den Finkenberger Weg abbiegen wollte. Bei der Kollision wurde der Zweiradfahrer schwer verletzt und er wurde mit Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

