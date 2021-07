Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Zusammenstoß von Pedelec und Pkw

Sprockhövel (ots)

Eine 66-jährige Schwelmerin fuhr am Montagnachmittag mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg seitlich der Gevelsberger Straße in Richtung Haßlinghausen. Als sie die Fahrbahn der Oststraße überqueren wollte, wurde sie durch den Audi einer 90-Jährigen erfasst, die aus der Oststraße auf die Gevelsberger Straße einfahren wollte. Die 66-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

