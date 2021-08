Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Pedelec-Seminar der Polizei Lippe erfolgreich abgeschlossen.

Lippe (ots)

Vergangene Woche veranstaltete die Verkehrssicherheitsberatung der Polizei Lippe in Detmold das erste Seminar für Pedelec-Fahrende in diesem Jahr. Unter dem Motto "Fahr Rad - mit Sicherheit" kamen im Waldweg insgesamt sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen, um gleich zu Beginn des Seminars in einem Theorieteil viel über die Rechte und Pflichten eines Radfahrenden zu erfahren. Die Teilnehmenden berichteten selbst zu eigenen Erfahrungen und Situationen im Straßenverkehr auf dem Pedelec, so dass eine angeregte Diskussion entstand. Im Anschluss ging es für alle selbst aufs Zweirad: Es galt einen Parcours mit dem eigenen Pedelec zu bewältigen. Die Teilnehmenden erfuhren dabei, wie man als Zweiradfahrende:r gefährliche Situationen möglichst verhindern kann; aber auch, wie man sich dann verhalten sollte. Das abschließende Fazit des Tages war durchweg positiv: Alle freuten sich, dass das Seminar nun endlich wieder durchgeführt werden konnte.

Weitere Termine für Pedelec-Seminare sind bereits in Kürze geplant:

Mittwoch, 1. September 2021 von 10.00 bis 13.00 Uhr und Mittwoch, 8. September 2021 von 14.00 bis 17.00 Uhr im Waldweg 20 in Detmold

Zur Teilnahme sind ein eigenes Pedelec sowie ein Helm für den Übungsparcours zwingend erforderlich. Bitte beachten Sie, dass zur Teilnahme ein tagesaktueller negativer Corona-Test (auch für Geimpfte und Genesene) notwendig ist. Zudem kann eine kurzfristige Absage, beispielsweise aufgrund weiter steigender Inzidenzwerte im Kreis Lippe, nicht kategorisch ausgeschlossen werden. Anmeldungen für das kostenfreie Seminar nimmt die Polizei Lippe unter der Telefonnummer 05231 609 4012 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell