Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch wollte ein 59-jähriger Lippstädter mittags von der Straße Am Waldschlößchen mit seinem PKW links auf die Barbarossastraße abbiegen und missachtete die Vorfahrt einer von links kommenden 23-jährigen aus Lippstadt. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde die Frau leicht verletzt. An beiden PKW entstand Sachschaden. (fx)

