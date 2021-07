Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Eickelborn: Nicht durchgeführter Drogenschnelltest führt zur Untersagung der Weiterfahrt

Lippstadt (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Rixbecker Straße zeigte ein 19-jähriger aus Lippstadt, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, Anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum. Der junge Mann bestritt in der letzten Zeit Drogen konsumiert zu haben. Der letzte Konsum läge bereits sehr weit zurück. Trotz langer Wartezeit sah sich der Mann nicht in der Lage Urin für einen Drogenschnelltest abzugeben. Nun wird die Untersuchung der entnommenen Blutprobe Aufschluss darüber geben, ob der Mann zum Zeitpunkt der Verkehrskontrolle fahrtüchtig war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. (fx)

