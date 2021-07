Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Flüchtige gestellt

Soest (ots)

Am Dienstag (27. Juli), gegen 09.35 Uhr, beobachtet eine Verkäuferin in einem Geschäft an der Brüderstraße vier verdächtige Männer. Als sie einen 31-jährigen in Möhnesee wohnenden Mann aufforderte seine Tasche vorzuzeigen, erblickte sie zwei Parfümfläschchen aus ihrem Sortiment, die sie unverzüglich an sich nahm. Der Aufforderung, auf das Eintreffen der Polizei zu warten, kam der Tatverdächtige nicht nach und rannte in Richtung Ausgang. Hierbei schubste er mehrere Mitarbeiter und Passanten zur Seite. Durch das Umstoßen eines Aufstellers wurde eine Frau leicht verletzt. Die eintreffenden Beamten konnten den Tatverdächtigen im Bereich der Waisenhausstraße stellen. Zur Verhinderung weiterer Fluchtversuche fesselten sie ihn. Die anschließende Durchsuchung des 31-Jährigen erfolgte in dem Geschäft. Hierbei wurde in einer mitgeführten Einkaufstasche noch eine Jeans mit Preisschild aufgefunden, für die der Tatverdächtige keinen Beleg mitführte. Die Beamten stellten die Jeans sicher und nahmen den Mann zur Personalienfeststellung und erkennungsdienstlichen Behandlung mit auf die Wache, von der er später wieder entlassen wurde. Die Mitarbeiterin des Geschäftes in der Brüderstraße vermutete weiterhin, dass ein weiterer Flüchtiger aus der Vierer-Gruppe ein Parfüm gestohlen habe. Anhand der Personenbeschreibung griffen die Beamten den Rest der Verdächtigen auf. Darunter auch der mutmaßliche Ladendieb des Parfüms, ein circa 25 Jahre alter Mann, ebenfalls am Möhnesee wohnend. Das gesuchte Parfüm wurde in einer Jacke auf einer Bank in seiner Nähe aufgefunden. Auch er konnte nach Personalienfeststellung und Sicherstellung des Duftstoffes weiterziehen. Von den letzten zwei Begleitern der Männergruppe stellten die Polizisten noch die Personalien fest, bevor sie auch von dannen ziehen konnten. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell