Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Alleinunfall mit Radfahrer

Erwitte (ots)

Am Dienstag (27. Juli) befuhr ein 80-jähriger Radfahrer den Hellweg in Richtung Lippstädter Straße. Beim Auffahren auf den Radweg touchierte er mit seinem Reifen einen Bordstein, kam zu Fall und verletzte sich. Ein Zeuge kümmerte sich um den Radfahrer, informierte umgehend den Rettungsdienst und die Polizei. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Einen Fahrradhelm trug der 80-Jährige zum Unfallzeitpunkt nicht. (reh)

