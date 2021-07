Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Unfallflucht in der Benzstraße

Anröchte (ots)

Schätzungsweise 1.000 Euro Sachschaden an einem Zaun an der Benzstraße zeugen von einer Unfallflucht am Montag (26. Juli), zwischen 19 Uhr und 20 Uhr. Der Verursacher bzw. die Verursacherin entfernte sich vom Unfallort, ohne die Polizei oder den Besitzer zu informieren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell