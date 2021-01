Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Ein 42-Jährige übersah am Sonntag (10.01.2021) beim Anfahren einen anderen Pkw und verursachte einen Unfall. Der Mann wollte gegen 10.23 Uhr mit seinem Pkw im Bereich der Ludwigstraße in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei übersah er einen von hinten kommenden Pkw. Der konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Anfahrenden. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

