Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in der Bahnhofstraße - Zeugen gesucht

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am Samstagmittag, den 09.01.2021, kam es gegen 13:30 Uhr zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Café. Das Café befindet sich in der Bahnhofstraße an der Ecke zum Ludwigsplatz in Ludwigshafen. Ein unbekannter Täter hatte die Tür zum Hintereingang des Cafés aufgehebelt und war so in den Vorraum gelangt. Der Zutritt in den Cafébereich selbst, ist dem Täter nicht gelungen. Nach Angaben des Eigentümers wurde nichts gestohlen. Bei der Spurensuche vor Ort konnten durch Beamte der PI Ludwigshafen 1 Hinweise festgestellt und dokumentiert werden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen, 0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell