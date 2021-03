Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 210317 Brüggen: Wohnungseinbruch

Brüggen (ots)

Während einer längeren Abwesenheit der Bewohner brachen Unbekannte zwischen dem 08.03.21, 11:00 Uhr und dem 17.03.21, 17:30 Uhr in eine Wohnung auf der Klosterstraße ein. Sie gelangten vermutlich über einen zum Garten gelegenen Dachvorsprung zu einem Fenster der in der ersten Etage gelegenen Wohnung und schlugen dieses ein. In der Wohnung traten sie die verschlossenen Zimmertüren ein. Neben einigen Wertsachen entwendeten sie zwei Schranktresore, in denen sich eine größere Menge Bargeld, sowie mehrere wertvolle Uhren befanden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770. /JP (227)

