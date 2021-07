Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210707.2 Brunsbüttel: Umweltverstöße auf Tankschiff in Brunsbüttel

Brunsbüttel (ots)

Am Dienstag, 06.07.2021 wurde der im Elbehafen liegende Tanker Bareilly, Heimathafen Monrovia, durch die Wasserschutzpolizei Brunsbüttel kontrolliert. Das unter der Flagge Liberias fahrende Schiff löschte in Brunsbüttel Rohöl. Bei der Kontrolle wurde unter anderem festgestellt, dass die Abwasserbehandlungs- anlage nicht nach den Vorschriften des Herstellers gewartet war. Es war, neben anderen Mängeln, das falsche Desinfektionsmittel in der Anlage, so dass das Abwasser nicht ausreichend geklärt wurde. Somit gelangten auf der Reise nach Brunsbüttel ca. 4 m³ nicht aufbereitetes Abwasser in das deutsche Küstenmeer. Die Vorwürfe gegen den Leitenden Ingenieur, als Verantwortlichen, konnten durch eine Beprobung des Abwassers, sowie Einträge ins Maschinentagbuch erhärtet werden. Weiterhin war der Müllbehandlungsplan, in dem die Abfalltrennung, Behandlung und Müllentsorgung des Schiffes geregelt ist, mangelhaft, bzw. nicht schlüssig. Entsorgungsvorgänge wurden somit nicht richtig durchgeführt, die im Schiff vorgeschriebenen Aushänge für die Besatzung waren ebenfalls nicht korrekt. Hierfür zeichnen sich Kapitän und erster Offizier verantwortlich. Nach Absprache mit der Bundesanstalt für Seeschifffahrt und Hydrographie, als zuständige Behörde, wurde gegen allen drei betroffenen Personen eine Sicherheitsleistung von insgesamt 2660 Euro angeordnet.

Maike Pickert

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell