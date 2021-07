Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210707.1 Itzehoe: Zeugen nach Raub gesucht!

Itzehoe (ots)

Bereits am Morgen des 23.06.2021 ist es in Itzehoe zu einem Raub gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Gegen 06.30 Uhr lief der 72-jährige Geschädigte aus Itzehoe auf dem Gehweg in der Brunnenstraße, als plötzlich eine unbekannte, männliche Person in Höhe des Holstein Centers auf ihn zukam. Dieser schlug ihm mehrfach mit der Faust in sein Gesicht, woraufhin der 72-Jährige zu Boden ging. Am Boden liegend trat der Täter nochmals auf ihn ein und forderte die Herausgabe von Geld.

Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der Täter hatte ein westeuropäisches Aussehen und trug zur Tatzeit ein weißes Oberteil.

Wer Hinweise zu dem Täter geben kann oder wer das Geschehen beobachtet hat, sollte sich mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821/6020 in Verbindung setzen.

Maike Pickert

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell