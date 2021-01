Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für die Bereiche Cloppenburg und Löningen (16./17.01.2021)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Einbruch in Gasflaschenlager eines Baumarktes

Im Tatzeitraum Freitag, 15.01.21 18:00 Uhr auf Samstag, 16.01.21, 09:00, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu dem Gasflaschenlager eines Baumarktes in der Gutenbergstraße in Garrel. Insgesamt wurden mehr als 24 gefüllte Gasflaschen aus einem verschlossenen Drahtkäfig außerhalb des Baumarktes entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der Vielzahl an entwendeten Gasflaschen geht die Polizei von arbeitsteiligem Handeln und der Nutzung eines Kraftfahrzeuges aus. Personen, die Hinweise zu verdächtigen Aktivitäten im Tatzeitraum oder im Vor- bzw. Nachgang zur Tat haben werden gebeten, sich mit ihrer örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Versuchter Automatenaufbruch

Am Sonntag, 17.01.2021, um 02:05 Uhr, wurden zwei 18-jährige Cloppenburger durch aufmerksame Zeugen beobachtet, wie diese einen Zigarettenautomaten in Ritterspornstraße aufbrechen wollten. Die beiden Täter konnten im Nahbereich durch die eingesetzten Polizeibeamten gestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Am Zigarettenautomaten entstand ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro.

Emstek - Sachbeschädigung an Linienbus

Am Samstag, 16.01.2021, gegen 00:00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Busses mit Bierflaschen eingeworfen. Der Bus stand zur Vorfallszeit auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Emstek, Bahnhofstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit ihrer örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Cappeln - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, 16.01.2021, gegen 20:03 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Zeugen ein Pkw in Cappeln, Cloppenburger Straße, gemeldet, der die Fahrbahn in starken Schlangenlinien befuhr. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den 40-jährigen Fahrzeugführer aus Emstek stoppen. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-0

Weber, PHKin

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell