POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für das Wochenende 16./17.01.2021

Barßel: versuchter Einbruchdiebstahl aus Lagerhalle In der Zeit vom 12.01.-15.01.21 wurde durch uT eine Scheibe einer Lagerhalle durch Gewalteinwirkung aufgedrückt. Die uT durchsuchten in der Lagerhalle diverse Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum Auffälligkeiten im Gewerbegebiet "Settrup" festgestellt haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Friesoythe-Markhausen: Schwelbrand in einer Garage Am Freitag, 15.01.21, rückte die freiwillige Feuerwehr Markhausen zu einem gemeldeten Garagenbrand in Markhausen aus. Vor Ort wurde in der Garage Kerzenwachs in einem Topf erhitzt. Das Wachs fing Feuer und durch die Hitze- und Rauchentwicklung kam es zu einem Schwelbrand in der Garagendecke. Das Feuer konnte glücklicherweise durch die Feuerwehr schnell gelöst werden. Es entstand geringer Sachschaden.

Bösel: Verstoß gegen die Allgemeinverfügung des Landkreises Cloppenburg Am Samstagabend, 21.45 h, wurde durch Beamte des PK Friesoythe nach einem Hinweis aus der Bevölkerung ein Prostitutionsbetrieb in Bösel überprüft. Vor Ort konnten 4 Personen aus verschiedenen Haushalten festgestellt werden. Es handelte sich um 2 rumänische und 2 polnische Staatsangehörige im Alter von 22-32 Jahren. Gegen alle Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund eines Verstoßes gegen die aktuell gültigen Coronaschutzrichtlinien gefertigt. Die Ansammlung wurde aufgelöst.

Friesoythe: Verstoß gegen die Allgemeinverfügung des Landkreises Cloppenburg Am Sonntag, 17. Januar 2021, wurde um 00.30 h im Rahmen eines Polizeieinsatzes im Stadtgebiet Friesoythe ein 32-jähriger Friesoyther festgestellt, der sich im öffentlichen Raum aufhielt, obwohl er durch das Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt wurde. Gegen den Friesoyther wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Er wurde aufgefordert, sich unverzüglich wieder in häusliche Quarantäne zu begeben.

Saterland: Führen eines Kraftfahrzeuges unter BTM-Einfluss Am Samstag, 16.01.21, wurde um 19.15 h ein 19-jähriger Saterländer im Ortsteil Ramsloh durch Beamte des PK Friesoythe kontrolliert. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Beim Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 19-jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Friesoythe: Führen eines PKW unter Alkohol- und BTM-Einfluss Am Samstag, 16.01.21, wurde um 23.15 h ein 22-jähriger Lastruper in Friesoythe-Markhausen durch Beamte des PK Friesoythe kontrolliert. Beim PKW-Führer wurde Alkoholeinwirkung (0,72 Promille) festgestellt. Ferner verlief ein durchgeführter Drogenschnelltest positiv. Beim Lastruper wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

