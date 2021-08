Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen/Lage. Geldübergabe bei zwei Betrugsversuchen verhindert - dank aufmerksamen Bankangestellten und geschlossenem Bankschalter.

Betrüger versuchten am Mittwoch eine 89-Jährige mit einem Schockanruf um ihr Erspartes zu bringen. Die Bad Salzuflerin wurde gegen 11.30 Uhr auf ihrem Festnetz angerufen. Die Betrüger erzählten ihr, ihre Tochter habe einen Unfall verursacht, bei dem eine Person gestorben sei. Für ihre Freilassung forderten sie eine Kaution in Höhe von 75.000 Euro. Durch die Ankündigung weiterer Anrufe wurde die Frau massiv unter Druck gesetzt. Als die 89-Jährige das Geld schließlich bei ihrer Bank abheben wollte, schöpften die Bankangestellten aufgrund der hohen Summe Verdacht und informierten umgehend die Polizei, so dass eine Geldübergabe verhindert werden konnte.

Schon am Dienstagmittag versuchten Unbekannte mit einem Enkeltrickbetrug ihr Glück bei einer 92-Jährigen aus Lage. Eine Betrügerin gab sich per Telefon als Enkeltochter der Frau aus, die davon berichtete, sie habe einen Verkehrsunfall gehabt und würde nun dringend 40.000 Euro für die Versicherung des Unfallgegners benötigen. Die 92-Jährige machte sich daraufhin auf den Weg zur nächsten Bankfiliale, um das Geld abzuheben. Dort hatte jedoch der Bankschalter geschlossen, so dass sie nach Hause zurückkehrte. Dort kamen der Lagenserin Zweifel an der Geschichte: Sie hielt Rücksprache mit einem Familienangehörigen und verständigte die Polizei.

In der letzten Zeit kommt es in Lippe wieder vermehrt zu Betrugsversuchen dieser Art, wobei die Geschichten variieren. In den meisten Fällen reagieren die Angerufenen richtig und legen einfach auf. Die Polizei warnt noch einmal ausdrücklich: Händigen Sie unbekannten Personen niemals Geld oder Wertsachen aus. Sollte am Telefon jemand von Ihnen Geld fordern, seien Sie immer skeptisch. Im Zweifel legen Sie auf und rufen Sie die Polizei oder bitten Sie Angehörige um Hilfe.

