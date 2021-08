Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte beschädigen Einrichtung einer Corona-Teststation - die Polizei ermittelt - Velbert - 2108049

Mettmann (ots)

Unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag, 08. August 2021, die Einrichtung einer Corona-Teststation an der Friedrichstraße in Velbert beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

In der Zeit von Samstagabend (07. August 2021), 22:30 Uhr, bis Sonntagmorgen (08. August 2021), 05:00 Uhr, beschädigten bisher unbekannte Täter die Einrichtung einer Corona-Teststation an der Friedrichstraße in Velbert.

Der oder die Täter schlitzten die Zeltwände auf und besprühten die Scheiben mit Graffiti. Auch Teile der Einrichtung im Zelt wurden beschädigt.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen oder zu den bisher noch unbekannten Tatverdächtigen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

