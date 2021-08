Polizei Mettmann

POL-ME: Absolut fahruntauglich mit 2,3 Promille am Steuer - Erkrath - 2108047

Mettmann (ots)

Am noch nächtlichen Sonntagmorgen des 08.08.2021, gegen 04.40 Uhr, wurden Anwohner am Hans-Sachs-Weg im Erkrather Ortsteil Hochdahl von lautem Grölen offenbar betrunkener Männer vor ihren Häusern aus dem Schlaf geweckt. Als man nach den Ruhestörern schaute, sah man zwei Betrunkene, die einen geparkten Ford-Transit bestiegen und beim Besteigen mit der Fahrertür einen daneben geparkten PKW beschädigten. Dann fuhr der Ford in langsamer Fahrweise davon. Die Zeugen alarmierten die örtliche Polizei und konnten dabei das flüchtige Fahrzeug und dessen Fahrer genauer beschreiben.

Die Erkrather Polizei konnte den gesuchten weißen Ford, der inzwischen einen platten Reifen hatte, nur wenige Augenblicke später auf der Beckhauser Straße antreffen. Der Reifen am Transit war geplatzt, als dessen Fahrer in einem nahen Kreisverkehr über den Bordstein gefahren war. Als der Transit-Fahrer die Polizei sah, versuchte er zu Fuß zu flüchten, was jedoch in seinem stark alkoholisierten Zustand keine Aussicht auf Erfolg hatte. Er wurde ergriffen und überprüft. Dabei ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 2,3 Promille (1,18 mg/l).

Die Erkrather Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Unfallflucht und Trunkenheitsfahrt gegen den 25-jährigen Ford-Fahrer aus Wuppertal ein. Die ärztliche Entnahme einer Blutprobe zur Beweisführung wurde angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein des Beschuldigten konnte noch nicht sichergestellt werden, da er keinen mitführte. Jedes weitere Führen führerscheinpflichtiger Kraftfahrzeuge wurde dem 25-Jährigen aber ausdrücklich untersagt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell