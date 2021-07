Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unglücksfall

Prüm (ots)

Am Freitag, 30.07.2021 gegen 11:45 Uhr, wurde der Polizei ein lauter Knall, ähnlich einer Explosion, im Kreuzerweg in Prüm gemeldet. Die sofort alarmierten Einsatzkräfte konnten den Verdacht einer Explosion ausschließen. Es bestand keine Gefahr für Unbeteiligte. Es kam allerdings zu einem Unglücksfall, bei dem eine Person mehrere Meter in die Tiefe stürzte und hierbei schwer verletzt wurde. Die Polizei, Feuerwehr Prüm und der Rettungsdienst aus Prüm retteten die Person. Nach Erstversorgung wurde sie mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell