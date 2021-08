Polizei Mettmann

POL-ME: Widerstand bei Verkehrskontrolle - Langenfeld - 2108043

Mettmann (ots)

Ein 54-jähriger Langenfelder beschädigte am Samstag (7. August 2021) gegen 9 Uhr während einer Verkehrskontrolle einen Streifenwagen in Langenfeld und leistete derartig massiven Widerstand, dass er in Gewahrsam genommen werden musste.

Das war geschehen:

Weil der Mann an einem Stopp-Schild auf der Turnerstraße in Fahrtrichtung Theodor-Heuss-Straße in Langenfeld nicht anhielt, ist er im Rahmen einer Verkehrsüberwachung von den eingesetzten Polizeibeamten kontrolliert worden. Der 54-jährige Langenfelder kam den Anweisungen der Polizistinnen und Polizisten nicht nach und flüchtete zunächst mit seinem Fahrzeug von der Kontrollstelle auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Solinger Straße. Etwa 300 Meter weiter leistete er den Anhaltesignalen des Streifenwagens doch Folge und hielt erneut an.

Den Motor des schwarzen Audis stellte er jedoch auch nach mehrfacher Aufforderung nicht ab, verließ den Wagen nicht und wollte sich den Beamten gegenüber nicht ausweisen. Während der Kontrolle fuhr der 54-Jährige plötzlich los und fuhr frontal in das Heck des vor dem Audi geparkten Streifenwagens. Die Beamtinnen und Beamten mussten zur Seite ausweichen, um von dem Audi nicht erfasst zu werden. Nachdem der Mann auch den weiteren Anweisungen nicht Folge leistete und den Audi nicht verlassen wollte, schlug ein Beamter die Scheibe der Beifahrerseite ein. Der Langenfelder musste gewaltsam aus dem Fahrzeug gezogen werden.

Der 54-Jährige wurde zur Identitätsfeststellung und Überprüfung der Fahrtauglichkeit auf die Wache in Langenfeld gebracht. Ein durchgeführter Atemalkohol- und Drogentest verlief negativ. Der Mann wurde bis zum Abend zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Da er während der Kontrolle Videoaufnahmen gemacht hatte, wurde sein Handy zur Sicherung von Beweismitteln sichergestellt. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

