POL-BO: Mehrere Versammlungen in Bochum verlaufen friedlich und störungsfrei

Bochum (ots)

Einige Hundert Menschen haben am Samstag, 3. Juli, an mehreren Versammlungen und Aufzügen in der Bochumer Innenstadt teilgenommen. Alle Veranstaltungen sind friedlich und störungsfrei verlaufen.

Rund 430 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen zunächst an einem Aufzug durch das Bochumer Stadtzentrum teil und versammelten sich schließlich ab 15.30 Uhr zu einer Kundgebung zur Corona-Pandemie auf dem Bochumer Kirmesplatz. Dort wuchs die Teilnehmerzahl zwischenzeitlich auf bis zu 600 Personen an. In den frühen Abendstunden beendete die Versammlungsleiterin die Veranstaltung.

Bis zu 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmern nahmen an mehreren Gegenkundgebungen teil. Auch diese verliefen friedlich und störungsfrei.

Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort. Im innerstädtischen Bereich kam es aufgrund der Aufzüge zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

