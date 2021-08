Polizei Mettmann

POL-ME: Schwerverletzter Kleinkraftradfahrer bei Verkehrsunfall - Monheim- 2108040

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Sonntag (08.08.21), gegen 18.45h, ereignete sich im Kreisverkehr Monheimer Straße/Sandstraße ein Verkehrsunfall mit einem Fahrer eines Kleinkraftrades. Nach bisherigen Zeugenaussagen befuhr ein 65-jähriger Düsseldorfer mit seinem Kleinkraftrad der Marke NIU den Kreisverkehr, als er plötzlich und aus noch ungeklärter Ursache mit dem Vorderreifen wegrutschte. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte zu Boden. Durch den Sturz verletzte er sich so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hatte ein aufmerksamer Zeuge, ein 48-jähriger Langenfelder, erfolgreich Erste-Hilfe geleistet. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Es entstanden nur geringe Verkehrsstörungen für einen Zeitraum von ca. 15 Minuten.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell