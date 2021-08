POL-ME: Radfahrerin schwer verletzt - Hilden - 2108037

Polizei Mettmann

Am Freitagnachmittag des 06.08.2021 gegen 15:26 Uhr beabsichtigte ein 32 jähriger Hildener mit seinem Fahrrad aus einer Grundstücksausfahrt an der Verbindungsstraße in Hilden nach links in Richtung Süden einzubiegen. Hierbei musste er um die Front des geparkten Fahrzeugs eines Paketzustellers fahren. Beim Einfahren auf die Fahrbahn übersah er dabei eine 61 jährige Hildenerin die mit ihrem Pedelec an dem Fahrzeug vorbei in nördliche Richtung fuhr. Es kam zur Kollision, in deren Folge die Frau zu Fall kam und sich schwer verletzte. Sie wurde in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht, wo sie stationär verblieb.

