Polizei Mettmann

POL-ME: Ausgebranntes Zweirad im Bereich Diekermühle aufgefunden - Haan - 2108044

Mettmann (ots)

Am Sonntagmorgen des 08.08.2021, gegen 09.30 Uhr, fand eine Fußgängerin ein ausgebranntes Zweirad auf einem ländlichen Fußweg, der vor der Bahnunterführung Diekermühlen in Haan nach links in Richtung Unten-Klopphausen abgeht. Etwa 100 Meter vom Beginn dieses Fußwegs entfernt, lag das von noch unbekanntem Täter offensichtlich vorsätzlich in Brand gesetzte Mofa mittig auf dem Schotterweg.

Fahrzeughersteller und -typ, wie auch der rechtmäßige Eigentümer des Mofas sind bisher noch nicht bekannt. Nach dem Stand erster polizeilicher Ermittlungen wurde das Zweirad zu noch nicht genauer bekannter Tageszeit und -stunde, zwischen dem Samstagmorgen des 07.08., 09.30 Uhr, und dem Sonntagmorgen des 08.08.2021, 09.30 Uhr, am Fundort abgelegt und angezündet. Das Fahrzeugwrack wurde sichergestellt.

Bisher liegen der Haaner Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Motiv und Verbleib des oder der noch unbekannten Brandleger vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

