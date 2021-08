Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Fußgänger angefahren

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagnachmittag überquerte ein zwölfjähriger Junge die Bielefelder Straße in Höhe der Bushaltestelle "Im Lindenort". Der Junge lief aus Richtung Schulzentrum in Richtung eines dortigen Einkaufsmarktes über die Straße, ohne die dortige Fußgängerampel zu nutzen. Bei der Überquerung der Straße übersah der junge Fußgänger einen von rechts kommenden PKW, von dem er dann angefahren wurde. Die 54jährige Autofahrerin fuhr nach bisherigen Ermittlungen mit mäßiger Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt, konnte aber eine Kollision mit dem Kind nicht verhindern. Der 12jährige Junge wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Detmolder Krankenhaus verbracht. Die Polizei bittet Unfallzeugen, sich beim Verkehrskommissariat Detmold, Tel. 05231 6090, zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell