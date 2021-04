Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, B3 - Verbotswidrig abgebogen und Motorradfahrer verletzt

Appenweier (ots)

Ein Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto endete am Montagnachmittag für einen Biker mit schweren Verletzungen. Gegen 13:50 Uhr war der Motorradfahrer auf der Ortenauer Straße (B3) in Richtung Urloffen unterwegs, als eine entgegenkommende Peugeot-Fahrerin im Bereich einer Baustellenampel offenbar verbotswidrig nach links abbog. Durch die anschließende Kollision zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg haben die Unfallrekonstruktion übernommen. An den Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro.

