POL-K: 210625-5-K Zeuge stellt Autoknacker auf Kita-Hof - Festnahme

Köln (ots)

Der Geistesgegenwart eines 48-jährigen Kölners ist die Festnahme eines 19-jährigen Autoknackers auf einem Innenhof an der Wallstraße in Mülheim am Donnerstag (24. Juni) zu verdanken. Bei der Durchsuchung des Drogenkonsumenten sowie in der Nähe des aufgebrochenen Renault Trafic stellten die hinzugerufenen Polizisten mutmaßliche Tatbeute wie Bargeld und eine Bluetooth-Box sicher. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 19-Jährige auch einen daneben geparkten Lkw gewaltsam geöffnet und nach potentiellem Diebesgut durchwühlt haben. Das ermittelnde Kriminalkommissariat 74 prüft, ob der Festgenommene auch für weitere dortige Lkw-Aufbrüche der letzten Zeit verantwortlich ist. Gegen 14 Uhr hatte der Zeuge den zwischen geparkten Fahrzeugen herumlungernden Verdächtigen gesehen. Als dieser sich daraufhin "ganz entspannt" von dem Hof entfernen wollte, hatte der Kölner den bereits Polizeibekannten, der keinen festen Wohnsitz vorweisen kann, angehalten und die Polizei alarmiert. (cg/de)

