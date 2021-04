Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau/ Erzingen: Diebstahl von Schul-Baustelle - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte entwendeten aus dem Rohbau der Realschule in Erzingen mehrere Kabel und Kabeltrommeln. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwoch, 07.04.2021, 17.00 Uhr und Donnerstag, 08.04.2021, 07.30 Uhr. Der Polizeiposten Wutöschingen (07746/92850) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Straße "In der Bütze" gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

