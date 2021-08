Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Lipperreihe. Zwei verletzte Personen und 10.000 Euro Sachschaden ...

Lippe (ots)

... sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 16:30 Uhr auf der Kreuzung Hellweg/Holter Straße ereignet hatte. Eine 34-Jährige aus dem Kreis Gütersloh beabsichtigte mit ihrem Ford Kuga dort nach links auf die Holter Straße in Fahrtrichtung Lipperreihe abzubiegen. Dabei stieß sie mit dem Ford Galaxy eines 30-Jährigen aus Bielefeld zusammen, der auf dem Hellweg in Richtung Schloß-Holte unterwegs war. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gefahren. Der Ford der 34-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell