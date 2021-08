Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Suche nach blauen VW Multivan mit "H"-Kennzeichen.

Lippe (ots)

Sonntagabend beschädigte der Fahrer eines älteren, blauen VW Multivans einen geparkten weißen BMW X3. Anschließend flüchtete er vom Unfallort. Gegen 18:50 Uhr parkte der Fahrer den VW aus einer Parklücke auf einem Parkplatz an der Hauptstraße aus. Dabei stieß er rückwärts gegen den BMW und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro. An dem VW waren historische Kennzeichen aus Lippe angebracht. Es endet also mit dem Buchstaben "H". Der Wagen verfügt vermutlich über einen Schaden an der linken hinteren Seite. Der Unfallverursacher wurde als männlich, ca. 30 bis 40 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß, kräftig mit blonden Haaren beschrieben. Außerdem saß ein männlicher Beifahrer im VW. Ihre Hinweise auf den Fahrzeugführer des blauen Multivans richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter 05222/98180.

