Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Bank angezündet.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte setzten am vergangenen Wochenende eine Holzbank in Brand, die auf dem Schulgelände der Realschule an der Hornschen Straße stand. Die Sitzgelegenheit brannte komplett ab. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Kripo in Bad Salzuflen unter 05222/98180 entgegen.

