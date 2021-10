Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Göcklingen

Eschbach - Verkehrsunfall zwischen Auto und Linienbus

Bild-Infos

Download

Landau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Linienbus kam es am Montagvormittag auf der L508 zwischen Klingenmünster und Eschbach. Eine 25-jährige Autofahrerin war von der K47 kommend auf die L508 eingebogen und hierbei mit einem Linienbus zusammengestoßen, der die L508 in Richtung Eschbach befuhr. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von rund 9500 Euro. Die Busfahrerin, die Autofahrerin, ihr Beifahrer, sowie die ebenfalls im Auto befindlichen zwei Kleinkinder wurden zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Im Linienbus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Für die Dauer der Rettungs-und Räumungsarbeiten musste die L 508 in beide Fahrtrichtungen für den Verkehr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell