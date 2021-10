Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirrweiler - Fluchtversuch gescheitert

Kirrweiler (ots)

Soeben sollte am 12.10.2021 gegen 19:35 Uhr ein E-Scooter-Fahrer in Kirrweiler in der Hauptstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der E-Scooter-Fahrer hielt zunächst an, versuchte jedoch plötzlich fußläufig sich der Kontrolle zu entziehen. Während seiner Flucht warf der Fahrer diverse Tütchen auf die Straße und in einen angrenzenden Hof. Die Flucht währte nicht lange, nach circa 300 Metern konnte der Flüchtende eingeholt und gestellt werden. Während seiner Flucht hatte er diverse Tütchen mit Cannabis weggeworfen, diese konnten im Nachgang aufgefunden und sichergestellt werden. Weiterhin führte der 17-Jährige in seiner Jackentasche in Einhandmesser mit sich, welches ebenfalls sichergestellt wurde. Der unter Drogeneinfluss stehende 17-jährige E-Scooter-Fahrer wurde sodann zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf den 17-jährigen werden nun mehrere Strafanzeigen zukommen. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert. Was viele nicht wissen: Es gilt die Verordnung der Elektrokleinstfahrzeuge (eKFV), die besagt, dass Elektro-Tretroller nicht schneller als 20 km/h im öffentlichen Straßenverkehr fahren dürfen. Elektro-Tretroller mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 20 km/h fallen nicht mehr unter die eKFV, mit der Folge, dass der Fahrer im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis sein muss. Zudem muss an dem Scooter ein Versicherungskennzeichen angebracht sein. Noch ein Hinweis der Polizei: Es gelten bei E-Scooter die gleichen Promillegrenzen wie für Autofahrer!

