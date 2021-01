Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Walzbachtal - 25-Jähriger unter Alkoholeinfluss verursacht Verkehrsunfall

Einen Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro verursachte ein deutlich alkoholisierter 25 Jahre alter Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend gegen 22:00 Uhr in der Grombacher Straße in Jöhlingen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 25-Jährige aufgrund seiner Alkoholisierung auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Lkw auf. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Pkw-Fahrer Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung fest. Daher führten sie einen Atemalkoholtest durch, der einen Atemalkoholwert von über 1,8 Promille ergab. In der Folge wurde der 25-Jährige für eine Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht. Sowohl der Führerschein als auch der Fahrzeugschlüssel wurden vorläufig in Verwahrung genommen. Der Pkw musste abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden.

