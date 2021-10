Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, Lkrs. RW) Mercedes kracht gegen Peugeot

Vöhringen (ots)

Bei einem Unfall an der Einmündung zum Autohof ist am Dienstagnachmittag eine Mercedes-Fahrerin mit dem Peugeot einer 33-Jährigen zusammengestoßen, die auf der Landesstraße unterwegs war. Die 25-Jährige kam mit ihrer A-Klasse von der Eythstraße und wollte dort nach links in Richtung Sulz einbiegen. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin des Peugeot-Kleinwagens leicht verletzt. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf über 10.000 Euro.

