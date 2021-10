Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Diesel aus Radbagger abgeschlaucht und Batterie gestohlen

RW-Neufra (ots)

In der Nacht zum Dienstag hat eine Unbekannter aus dem Tank eines Radbaggers mehrere Liter Dieselkraftstoff abgeschlaucht. Aus einem anderem Bagger daneben baute er die Batterie aus und nahm sie mit. Beide Baustellenfahrzeuge standen in der Weiherbachstraße und waren abgeschlossen. Der Schaden hält sich noch in Grenzen, da der Tankinhalt des einen Baggers bereits auf Reserve war. Vom Täter fehlt bislang jede Spur.

