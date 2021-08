Polizei Braunschweig

POL-BS: Exhibitionistische Handlung an Haltestelle

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Bohlweg

03.08.2021, 07:50 Uhr

Eine männliche Person entblößte sich vor einer Vielzahl von Personen. Anschließend beleidigte er die eingesetzten Beamten mehrfach.

Am Dienstagmorgen kam es zu einer exhibitionistischen Handlung an einer Haltestelle am Bohlweg in Braunschweig. Ein 35-jähriger Mann hatte sich vor mehreren Personen entblößt und zudem gegen eine Laterne uriniert. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes beleidigte der Beschuldigte die eingesetzten Beamten mehrfach. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und wegen des Vornehmes einer exhibitionistischen Handlung eingeleitet. Aufgrund seines Verhaltens musste der alkoholisierte Mann für mehrere Stunden in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell