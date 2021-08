Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Kurzekampstraße

24.07.2021, 00:00 Uhr

Die Polizei ermittelt in einem Fall des Wohnungsbeinbruchs. Zwei Täter konnten bislang ermittelt werden. Es werden jedoch noch Mittäter gesucht.

In der Nacht vom 24.07.2021 auf den 25.07.2021 in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 03:00 Uhr ist es in der Kurzekampstraße zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Die Täter hatten die Wohnung durchwühlt und Bargeld entwendet. Der Wohnungsinhaber hatte die Täter noch auf der Flucht gesehen und die Polizei informiert. Die Polizei konnte zwei der Täter stellen. Aufgrund von Ermittlungen ist davon auszugehen, dass es jedoch noch weitere Mittäter gegeben hat. Die Polizei bitten Zeugen, die Hinweise zu den Mittätern geben können, sich unter 0531/476-2516 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell