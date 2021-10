Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Motorsense geklaut

Rottweil (ots)

In der Ruhe-Christi-Straße ist am Montagnachmittag einem Mitarbeiter des Bauhofs eine Motorsense gestohlen worden. Der Diebstahl ereignete sich bei dem dortigen Asia-Geschäft gegen 15 Uhr. Ein Zeuge hatte noch gesehen, wie ein Mann mit einem dunklen Teint, das orange-weiße Gerät der Marke Stihl im Wert von rund 1500 Euro einfach mitgenommen hatte. Von dem Täter, der nicht näher beschrieben werden kann und der Motorsense fehlt bislang jede Spur. Eine Fahndung der Polizei in der Innenstadt verlief erfolglos. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei unter Telefon 0741 4770 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell