Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Landkreis Tuttlingen) Linksabbieger übersieht Motorradfahrer (17.10.2021)

Aldingen (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad hat sich am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 14 auf Höhe Aldingen ereignet. Ein 55-Jähriger wollte mit einem Seat von der B 14 nach links in die Mühlstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen ihn überholenden 45-jährigen Motorradfahrer, der mit seiner Kawasaki nicht mehr ausweichen konnte und stürzte. Der 45-Jährige verletzte sich dabei leicht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro, am Seat Alhambra von 500 Euro.

