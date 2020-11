Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Bild-Infos

Download

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Zu lautes Fahrzeug sichergestellt (mit Foto)

Am Donnerstag, 19. November 2020, fiel einer Streifenbesatzung gegen 20.00 Uhr ein Pkw durch seine Lautstärke im Bereich der Bahnhofstraße auf. Im Rahmen der Überprüfungen wurde eine Geräuschmessung durchgeführt, die den Verdacht einer überhöhten Lautstärke erhärtete. In Absprache mit dem 22-jährigen Fahrer und Halter des Fahrzeuges wurde dieses sichergestellt und abgeschleppt. Am Freitag, 20. November 2020, wurde der Wagen durch einen Sachverständigen untersucht. Dieser bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten. Es konnte eine Überschreitung der zugelassenen Geräuschwerte durch eine Bauartveränderung festgestellt werden. Daher ist die Betriebserlaubnis bis auf Weiteres erloschen. Außerdem wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell